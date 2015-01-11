В Челябинске пройдет «горячая линия» по выплатам за второго ребенка

Речь идет о вторых детях в семье, появившихся на свет или усыновленных с 1 января 2018 года. Все желающие смогут задать вопросы о порядке начисления пособий в каждом конкретном случае.

С 1 января 2018 года детские пособия претерпели ряд важных изменений, которых не было с 2007 года, когда в России ввели материнский капитал. По «горячей линии» челябинцы смогут задать вопросы относительно льготной ипотеки под 6% годовых, полагающуюся за второго и третьего детей. А также изменений, коснувшихся уже существующих пособий.

Уже с начала года отделения ПФР принимают заявления от нуждающихся семей на получение средств из материнского капитала. Такие выплаты полагаются родителям, чьи дети также родились с 1 января 2018 года. При этом матери подают сразу два заявления: на получение сертификата и установление ежемесячной выплаты.

«Чтобы понять, есть ли право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последний год, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая родившегося второго ребенка. Если итоговая цифра меньше 1,5 -кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина, можно смело подавать заявление», — пояснили в ОПФР региона.

В Челябинской области на пособие могут рассчитывать семьи, в которых доход на одного человека не превышает 15 тысяч 907 рублей.

Получить консультации можно будет 25 января с 09:00 до 17:00 по телефонам ОФПР по Челябинской области: 8 (351)-282−28−28 или в районных управлениях.

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