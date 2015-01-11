Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25 января

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа
Доброе утро!
1. Сегодня четверг 25 января 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 25 град. С
• атмосферное давление 766 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 81 %
• ветер _юго-восточный 1_ м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП
без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
1 В сетях холодного водоснабжения Победы 9, Ленина 69, Октябрьская 26п-4 с 9 до 12 час
Луначарского 23 С 12 до окончан
Семенова 15 с 13 до17 часов
2 В сетях электро- снабжения Уральская 16,18 с 9 до окончания
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Победы 9, Ленина 69, Октябрьская 26п-4 с 9 до 12 часов
Семенова 15 с 13 до 17 часов
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
С начала года на водоемах области погибло 58 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 84 человека.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.