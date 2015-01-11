Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25 января

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

Доброе утро!

1. Сегодня четверг 25 января 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 25 град. С

• атмосферное давление 766 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 81 %

• ветер _юго-восточный 1_ м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1 В сетях холодного водоснабжения Победы 9, Ленина 69, Октябрьская 26п-4 с 9 до 12 час

Луначарского 23 С 12 до окончан

Семенова 15 с 13 до17 часов

2 В сетях электро- снабжения Уральская 16,18 с 9 до окончания

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Победы 9, Ленина 69, Октябрьская 26п-4 с 9 до 12 часов

Семенова 15 с 13 до 17 часов

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 58 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 84 человека.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.