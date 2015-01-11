Конор Макрегор может посетить Челябинск

Знаменитого бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора х

отят пригласить в Челябинск.

Он может стать почетным гостем на поединке Ивана Штыркова, который пройдет в южноуральской столице, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал” со ссылкой на ТАСС.

За приезд ирландца его команда может запросить несколько сотен тысяч долларов. Сейчас между сторонами ведутся переговоры.

Бой Ивана Штыркова против Гилберта Айвела из Нидерландов запланирован на 18 февраля.

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