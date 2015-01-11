На Южном Урале программа «Земский доктор» придет в малые города

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области накануне, на первой в 2018 году сессии ЗСО, приняли изменения в региональный закон о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В проектах выплаты подъемных приехавшим работать в глубинку медикам расширена география, кроме того, отныне программы будут финансировать не только из регионального, но и из федерального бюджета.

Как сообщил вице-спикер Заксобрания, председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев, правительство региона в соответствии с установками федеральных властей расширило список населенных пунктов, где доктора-новички могут рассчитывать на единоразовое получение миллиона рублей для приобретения жилья.

«Если раньше программа действовала только в сельской местности и рабочих поселках, то теперь в нее входят малые города с населением до 50 тысяч человек, — отметил Журавлев. — Кроме того, в 2018 году, в отличие от прошлого, мы получим софинансирование из федцентра, что позволит оказать денежную помощь 380 медицинским специалистам».

Добавим, программа «Земский доктор» в Челябинской области действует с 2012 года. В 2012—2016 году ею воспользовались около 400 врачей. На 2017 год объем финансирования, по данным Журавлева, составил 85 миллионов рублей.

Отметим, именно на эту программу сейчас рассчитывают в Катав-Ивановске, где сокращено родильное отделение до одной койки. Там после увольнения врача-акушера не могут найти нового специалиста. В настоящее время там работает только один врач и акушерка.

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