Инвесторы хотят переработать шлакоотвалы медеплавильного комбината Карабаша

Инвесторы намерены построить в Карабаше новый завод, который переработает накопленные с советских времён отвалы местного медеплавильного комбината

Обсуждение проекта прошло в четверг, 25 января, на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Челябинской области Борисе Дубровском. Так, бизнесмены планируют запустить в Карабаше к 2021 году завод по производству абразивных материалов. Ресурсной базой для него выступят накопленные с советских времён отвалы Карабашского медеплавильного комбината. Покупателями продукции станут компании нефтегазовой сферы и отрасли производства красок, резинотехнических изделий и дорожного строительства. Проектная мощность пердприятия позволит перерабатывать порядка 250 тысяч тонн отходов в год. В результате город получит более 50 рабочих мест со средней заработной платой в 27,7 тыс. рублей. Предварительный объём инвестиций в проект составляет 236 млн рублей.

Дубровский предложил инвестсовету поддержать проект ООО «Уралгрит». В случае одобрения для его реализации на территории муниципалитета будет выделен земельный участок в аренду без торгов. Кстати, власти Карабаша также поддержал инициативу инвесторов.

Такое же решение было принято по вопросу предоставления земельного участка управляющей компании парка «Малая Сосновка». Новыми потенциальными резидентами парка стали сразу три компании: «Втор-Ком», «4 сезона» и «Леди-прима». Объём инвестиций, необходимых для запуска этих проектов, оценивается в 1,27 млрд рублей. На производствах будет создано около 435 новых рабочих мест.

Напомним, ранее инвесторы из Турции заявили, что хотят достроить челябинское метро и возвести конгресс-хол к саммитам ШОС и БРИКС.

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