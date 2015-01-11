Продолжается прием работ на всероссийский конкурс социальной рекламы

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел Российской Федерации объявило о проведении конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!». Участникам предлагается презентовать макет наружной рекламы, видеоролик или буклет. Работы принимаются до 15 февраля, сообщает министерство образования.
Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни пройдет в два этапа:
- Региональный: с 15 января по 20 февраля;
- Федеральный: с 21 февраля по 26 июня.
Победителей и призеров определят в трех номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»; «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Предоставленные работы оцениваются членами региональной отборочной комиссии индивидуально по десятибалльной шкале по следующим критериям: социальная значимость; информированность; универсальность; глубина проработки темы; оригинальность подачи материала; практическая ценность.
Технические требования к работам и условия участия можно узнать в положении конкурса.
Работы принимаются до 15 февраля (включительно) по адресу: г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 4;, контактные телефоны сотрудников: 8 (351) 733-53-74 Иван Аксенов, 8 (351) 733-53-71 Анжелика Чиркова, 8 (351) 733-52-08 Ольга Дроздова.
Источник: http://pravmin74.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-rabot-na-vserossiyskiy-konkurs-socialnoy-reklamy-42843