Маргарита Павлова наградит юбилейной медалью «Спешите делать добро» 14 южноуральцев

«Наши лауреаты – это личности с большим сердцем и отзывчивой душой. Важно, чтобы их прекрасные поступки не были забыты и служили бы примером для других. Потому что они бескорыстны», – отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Медалью с символичным названием «Спешите делать добро» награждаются обычные люди, проявившие самоотверженность, героизм и мужество в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека, а также за многолетнюю подвижническую работу.

Награда, которая учреждена по решению уполномоченного по правам человека в Челябинской области, имеет особенности. Она вручается людям, которые в нужный момент времени сделали то, что требуется другим людям: вытащили людей из объятого пламенем здания на пожаре, защитили ребенка от насильника, помогли людям без определенного места жительства, бесплатно провели реабилитацию детей с особенностями здоровья и другое.

Добавим, что более десяти лет назад в стране появилась ведомственная награда уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Медаль «Спешите делать добро» была учреждена в июле 2005 года. Ее вручение традиционно приурочено к международному дню защиты прав человека. Торжественная церемония проходит ежегодно в Москве.

В разные годы медалью федерального уполномоченного были удостоены двое южноуральцев: студент челябинского института путей сообщения Павел Рогожин за спасение десятка людей из тонущего под декабрьским льдом маршрутного такси и ученица 5-го класса миасского лицея София Журавлева за восстановление памятника ушедшим на фронт работникам предприятия и погибшим в годы Великой Отечественной войны.