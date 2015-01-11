Министерство экологии начинает прием заявок на реализацию социальных проектов экологической направленности

С января этого года начался прием заявок на реализацию за счет областного бюджета социальных проектов экологической направленности в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Челябинской области.

Цель проектов - реализация гражданских инициатив, стимулирующих созидательную активность населения Челябинской области, не противоречащих законодательству Российской Федерации, реализующихся с привлечением волонтеров и добровольцев. Для получения субсидии могут быть представлены проекты по следующим направлениям: информационно-просветительские экологические проекты в сфере охраны окружающей среды (тематические обучающие занятия, семинары, курсы лекций); проекты по посадке зеленых насаждений; проекты по санитарной уборке территории природных объектов; проекты, направленные на повышение мотивации участия населения в раздельном сборе твердых коммунальных отходов и потребления биоразлагаемых тары и упаковки; проекты, направленные на осуществление деятельности в области защиты диких животных; проекты, направленные на осуществление деятельности в области защиты растений, занесенных в Красную книгу Челябинской области; иные проекты, направленные на повышение экологической культуры населения.

Заявка на предоставление субсидии подается по форме, утвержденной государственной программой Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы (приложение 8). К заявке прилагается краткое описание проекта (Паспорт социального проекта экологической направленности).

Отбор социальных проектов экологической направленности для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям проводится в соответствии с регламентом, утвержденным приказом министерства экологии Челябинской области от 19.01.2018 г. № 69.