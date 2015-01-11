В 2018 году в написании всероссийских проверочных работ примут участие учащиеся 4 и 5 классов, а также 6 и 11 классов в режиме апробации

ВПР – это итоговые контрольные работы по отдельным учебным предметам для школьников всей страны. Они проводятся образовательной организацией самостоятельно и не являются аналогом государственной итоговой аттестации. ВПР дают возможность оценить учебные результаты школьников по единым критериям.

«Главная идея проекта ВПР состоит в том, чтобы выработать единые подходы к оценке школьного образования. Важно не только фиксировать результаты учащихся, полученные в рамках итоговых экзаменов в 9-х и 11-х классах (ГИА-9 и ГИА-11), но и промежуточные результаты процесса обучения и их динамику. Осуществлять такую промежуточную оценку возможно с помощью всероссийских проверочных работ, проводимых по всем предметам и во всех классах школ страны», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

О традиционном участии региона в организации ВПР и о том, что это дает участникам рассказала начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. «Общеобразовательные организации Челябинской области традиционно принимают участие во всех мероприятиях ВПР по учебным предметам, начиная с 2015 года. За это время более 60 тысяч обучающихся образовательных организаций практически всех муниципальных образований области написали работу. В 2018 году в ВПР примут участие учащиеся 4 и 5 классов, а также 6 и 11 классов в режиме апробации», – прокомментировала Тюрина.

Отметим, содержание и уровень заданий ВПР для 11 классов учитывают то обстоятельство, что эти работы предстоит выполнять выпускникам, которые не выбирают данные предметы для прохождения государственной итоговой аттестации. Как показывает анализ работы, результаты ВПР одиннадцатиклассников Челябинской области сопоставимы с их результатами за единый государственный экзамен по этим же предметам, что говорит об объективности проведения процедуры ВПР в области.

«Нашей основной задачей, как и в предыдущие годы, является обеспечение максимальной прозрачности и объективности при проведении ВПР и оценивании работ учащихся. Основным результатом является широкое информирование родительской общественности. Главное вовремя понять суть проблемы в качестве образования, принять соответствующие меры и обеспечить достижение желаемого результата как отдельного обучающегося, так и региональной системы в целом», – подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс.