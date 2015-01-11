17 февраля состоится битва умов «ОZ-МОЗГ»: думай быстрее, собирай команду, подавай заявку

17 февраля в центре культуры и досуга молодежи «Мир» пройдет развлекательная игра, по типу «Что? Где? Когда». Шесть туров, в каждом из которых команды ответят на самые разные вопросы, в том числе музыкального, графического, логического характера. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, станет победителям игры и получить ценные призы.

Подать заявку на участие вправе любой человек в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо зарегистрироваться в официальной группе проекта – https://vk.com/oz_mozg.

- Наши встречи дают возможность молодежи приобрести уверенность в своих силах, самоутвердиться, повысить эрудицию, просто повеселиться и отдохнуть, пообщаться, познакомиться со своими сверстниками и интересными людьми. Надеюсь, что этот проект станет базой для создания в Озерске «клуба по интересам» и привлечет таким образом инициативных молодых людей, - рассказывает руководитель проекта «ОZ-МОЗГ» Никита Денищенко.

Отметим, что проект «ОZ-МОЗГ» стал одним из победителей конкурса социальных проектов, который прошел в рамках городского молодежного форума «Перспектива». Его цель – развитие интеллектуального времяпрепровождения среди жителей Озерского городского округа.