На Олимпиаду допустили шестерых южноуральских спортсменов

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полный состав команды для поездки в Пхенчхан-2018. В него вошли 169 спортсменов. Отметим, что ОКР подавал списки более, что 500 атлетов, однако Международный олимпийский комитет (МОК) по различным, часто не объяснимым причинам, отозвал большинство заявок.
В состав российской Олимпийской сборной вошли пятеро южноуральских спортсменов. Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин выступят в дисциплине фристайл, Екатерина Ефременкова — в шорт-треке, Вячеслав Войнов и Никита Нестеров и Николай Прохоркин — в хоккее.
Также за хоккейную сборную выступят нынешние игроки магнитогорского «Металлурга» — голкипер Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин.
Напомним, ранее путевки на игры не получили три южноуральских хоккеиста — Ничушкин, Белов и Береглазов. Отказано и конькобежке Ольге Фаткулиной.
В 2014 году на Олимпиаде в Сочи за медали боролись 17 южноуральских спортсменов.
https://www.chel.kp.ru/
Ключевые теги: Олимпиада 2018, южноуральские спортсмены.
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