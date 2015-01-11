На Олимпиаду допустили шестерых южноуральских спортсменов

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал полный состав команды для поездки в Пхенчхан-2018. В него вошли 169 спортсменов. Отметим, что ОКР подавал списки более, что 500 атлетов, однако Международный олимпийский комитет (МОК) по различным, часто не объяснимым причинам, отозвал большинство заявок.

В состав российской Олимпийской сборной вошли пятеро южноуральских спортсменов. Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин выступят в дисциплине фристайл, Екатерина Ефременкова — в шорт-треке, Вячеслав Войнов и Никита Нестеров и Николай Прохоркин — в хоккее.

Также за хоккейную сборную выступят нынешние игроки магнитогорского «Металлурга» — голкипер Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин.

Напомним, ранее путевки на игры не получили три южноуральских хоккеиста — Ничушкин, Белов и Береглазов. Отказано и конькобежке Ольге Фаткулиной.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи за медали боролись 17 южноуральских спортсменов.

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