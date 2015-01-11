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Гибель озерского поискового отряда

Об уголовном деле в отношении духовника питерского «Зенита» мы говорили в материале «Особо опасная профессия – Человек» (http://ozersk.ru/23286-osobo-opasnaya-professiya-chelovek.html).

И вот 17 января 2018 года Приозерский городской суд Ленинградской области огласил приговор священнику Глебу Грозовскому по делу о педофилии, возбужденному более четырех лет назад. Священника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того суд постановил выплатить по 400 тысяч рублей каждой из трех семей потерпевших.

Суд не принял во внимание показания свидетелей защиты, как не учел и алиби обвиняемого. Что лишний раз дает повод говорить о «заказном» характере и приговора и самого дела, высосанного из пальца.

Жегловское «будет сидеть, я сказал!» в этот раз приняло особый оттенок.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда по «вкусной» для отдельных карьеристов от силовых структур статье выносится заведомо липовый приговор.

В 2011 году в Ярославской губернии водитель Руслан Вахапов получил семь лет строгого режима на основании написанных "под диктовку" детских показаний. А поводом для обвинений в сексуальном преступлении стало желание осужденного справить малую нужду в кустах около дороги, пишет газета "Новые известия".

Как следует из материалов дела, 14 сентября 2011 года около 14:00 работавший водителем экологической компании Руслан Вахапов, проезжая мимо деревни Кузнечиха Ярославской области, остановился на несколько минут, чтобы пописать. Однако рядом случайно оказались дети и возмутившийся происходящим родитель.

Вместо того, чтобы бежать прочь, как обычно делают застигнутые на месте преступления развратники, законопослушный Руслан Вахапов сам предложил вызвать полицию. Приехавший наряд составил административный протокол, вынес мужчине предупреждение и уехал.

А спустя две недели Руслана Вахапова вызвали на допрос в управление СК РФ по Ярославской области. Ему инкриминировали статью 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних).

В декабре 2012 года суд вынес обвинительный приговор, назначив Вахапову наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.

Да, чудо восторжествовало и позднее следственные органы признали, что дело было сфабриковано, а виновные в этом сыщики уволены. Затем в отношении них возбудили уголовное дело по ч.3 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Правда так происходит далеко не всегда.

Какое отношение эти истории имеют к Озерску?

Дело в том, что сейчас в СИЗО находится задержанный по подозрению в педофилии Борис Чигирин – озерский журналист, бессменный руководитель поискового отряда «Уралец», педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи.

«Коллеги» из интернет-изданий с восторгом уцепились за «жареную» тему. Правда, из-за типичной поспешности в соревновании кто скорее и «жирнее» расскажет то, о чем не знает, запутали и самих себя и читателей.

«На Чигирина пожаловалась одна из воспитанниц. По её словам, педагог приставал к ней и двум её подругам в доме творчества. Следователи сообщили, что Чигирин «совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет» - сообщает один сайт.

Гибель озерского поискового отряда

Гибель озерского поискового отряда

«Озерский городской суд заключил под стражу сроком на два месяца 63-летнего теперь уже бывшего педагога-организатора муниципального дворца творчества Бориса Чигирина, обвиняемого в развратных действиях в отношении трех мальчиков 13-15 лет», - вещает другой сайт.

Действительно, какая разница: мальчики… девочки… Никто даже не задался вопросом, как пожилой диабетик, страдающий заболеванием сердца, мог осуществлять те самые пресловутые «развратные действия». Главное, успеть первыми прочирикать…

Другие коллеги, из «оппозиционной» прессы намекают, что Чигирина «закрыли» после публикации на одном из сайтов его материала про «магнитогорскую мафию», находящуюся сегодня при власти.

Кстати, отсутствие комментариев официальных лиц тоже заставляет задуматься о многом.

Впрочем, жизнь расставит всё по своим местам. Рано или поздно станет известно, кто и в чём виновен. Сегодня понятно лишь одно: поисковый отряд «Уралец», положительно зарекомендовавший себя не только в России, но и в ближнем зарубежье, прекратил свою деятельность.

Вряд ли найдется среди педагогов еще один «сумасшедший», который взвалит на себя работу по подготовке и проведению подобных экспедиций, да еще с участием «трудных» подростков. Это же не только морально и физически сложно, это просто рискованно…

Так погибло одно из великолепных начинаний, что вполне характерно для нашего города. Здесь занимаются не только захоронением ОЯТ, но и идей, перспективных инициатив, оригинальных проектов. И которое из этих захоронений происходит активней и качественней – большой вопрос….

Александр Волынцев

 

 

 

П.С. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

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