Интерес к Большой Наноге не ослабевает

В последние годы, в зимний период на озере Большая Нанога, наблюдается массовая гибель рыбы, особенно мальков. О причинах этого явления рассказала начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Галина Смирнова:

– Следует напомнить, что замор рыбы чаще всего наблюдается на водоемах с малой глубиной, большой поверхностью водной глади, мощным слоем льда – именно такие условия в настоящее время сложились на озере Большая Нанога. Здесь толщина ледового покрова составляет 50-60 см, он имеет большую плотность и малую пористость – в результате, оказался практически полностью перекрыт доступ кислорода из воздуха для растворения в верхнем слое воды. Муниципальные экологи зафиксировали признаки заморных явлений, и намерены отслеживать ситуацию в ежедневном режиме.

Не секрет, что заморные явления свидетельствуют прежде всего об экологических проблемах водоёма. В 2013 году первыми обратили на них внимание и забили тревогу озерские экологи. Пять лет назад началось проведение углубленного анализа воды озера Иртяш в районе водозаборных сооружений в рамках программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа». Активный мониторинг проводился в период открытой воды с мая по октябрь.

Муниципальные экологи непрерывно информировали федеральные органы власти о сложившейся ситуации на водоемах Иртяшско-Каслинской системы. В итоге она была включена в план научно-методических и информационных работ, выполняемых ФГБУ РосНИИВХ (г. Екатеринбург). В 2017 году в рамках государственного заказа учёные провели комплекс исследовательских мероприятий по изучению негативного воздействия на водоемы Иртяшско-Каслинской системы, в том числе на озеро Большая Нанога. В настоящее время, по мнению экологов, очень важно не допустить ухудшения состояния окружающей среды, и определить причины и источники загрязнения водоемов. Тогда будет понятен и подход к выбору методов восстановления и мелиорации малопроточных водоемов, разработаны мероприятия по восстановлению водных объектов Иртяшско-Каслинской системы.

В августе 2017 года исследования воды на озере Большая Нанога показали, что его микробиологические характеристики соответствуют нормативам. Но отклонения по биологической и химической потребности в кислороде свидетельствовали о том, что в водоеме активно проходят биохимические процессы, и это говорит о высокой органической нагрузке.

В результаты исследования воды в озерах Иртяш и Большая Нанога, летом прошлого года были обнаружены значительные поступления в водоем фосфора, азота и других соединений, которые приводят к бурному развитию сине-зелёных водорослей, и как следствие происходит нарушение баланса в водных системах. В этой связи расходуется большое количество кислорода, что и вызывает зимний замор рыбы. У экологов есть основания считать, что причиной этого явления также является и антропогенная нагрузка.

Поскольку буферная емкость озера Иртяш больше буферной емкости озера Большая Нанога (объем воды озера Иртяш составляет 537,0 млн.м3, озера Большая Нанога – 10,0 млн.м3), то и масштаб негативного воздействия на второй водоём значительно выше (в августе 2017 года количество сине-зелёных водорослей в озере Большая Нанога в десятки раз превышало их количество в озере Иртяш).

Несмотря на то, что озера Большая Нанога и Иртяш находятся в федеральной собственности, и в соответствии со ст. 24 Водного кодекса Российской федерации владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в федеральной собственности, относится к полномочиям органов государственной власти, эти озера расположены на территории Озерского городского округа. Поэтому специалисты отдела охраны окружающей среды администрации рекомендуют всем жителям и организациям принимать посильное участие в мероприятиях по профилактике и улучшению состояния окружающей среды. Это может быть бурение лунок частным образом или проведение различных мероприятий (соревнований) по скоростному бурению лунок, спортивной ловле. Рыболовы-любители, которые бывают на водоемах, тоже могут помочь зимующей рыбе: несколько прорубленных лунок – это дополнительное количество кислорода в воде. Кроме того, специалисты отдела охраны окружающей среды администрации привлекают для оказания помощи общественные организации и предприятия, у которых есть специальная техника, а также неравнодушных граждан города.

Фото из архива, 2017 год.

Экологи обращают внимание неравнодушных граждан на то, что в случае изъятия погибшей рыбы с водной поверхности водоема нежелательно оставлять её на льду. В связи с тем, что она примерзает ко льду, и в дальнейшем убрать её становится проблематично, а в весенний период начинаются процессы гниения погибшей рыбы, что негативно сказывается на экологической ситуации озера Большая Нанога. Предпочтительно складывать погибшую рыбу в полиэтиленовые пакеты и утилизировать в контейнерах для мусора.

В ближайшие дни, в связи с низкой температурой воздуха, проведение мероприятий на озере Большая Нанога нецелесообразно. Информация о проведении мероприятий на данном водоёме будет опубликована позже.

Если вы желаете оказать содействие в проведении мероприятий по профилактике заморных явлений на озере Большая Нанога, обращайтесь в отдел охраны окружающей среды администрации по телефонам 2-35-27, 2-57-51.

Фото предоставлены отделом охраны окружающей среды администрации.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34503/