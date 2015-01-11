Уважаемые профессионалы и любители бильярдного спорта! 27 января 2018 года (суббота) в БК «Баскервиль» состоялся Чемпионат города по «Пирамиде свободной». Соревнования прошли в теплой и дружественной атмосфере. Призовые места распределились следующим образом: 1. Рогожников Александр г.Озерск 2. Жилинский Сергей г.Кыштым 3. Горностаев Дмитрий г.Озерск Доп. информация https://vk.com/baskerville_oz С Уважением и почтением, председатель ОО Федерация бильярдного спорта г. Озерска Рогожников А.В.

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