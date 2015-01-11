Уважаемые профессионалы и любители бильярдного спорта!
27 января 2018 года (суббота) в БК «Баскервиль» состоялся Чемпионат города по «Пирамиде свободной».
Соревнования прошли в теплой и дружественной атмосфере.
Призовые места распределились следующим образом:
1. Рогожников Александр г.Озерск
2. Жилинский Сергей г.Кыштым
3. Горностаев Дмитрий г.Озерск
Доп. информация https://vk.com/baskerville_oz
С Уважением и почтением, председатель ОО Федерация бильярдного спорта г. Озерска Рогожников А.В.
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