Из челябинского аэропорта открыли новые направления. Пока расписание есть до марта.

Рейсы осуществляет авиакомпания «Ямал». В феврале из аэропорта Баландино (CEK) можно будет улететь в Минеральный воды, Ростов-на-Дону, Волгоград и Горно-Алтайск. Пока рейсы рассчитаны до конца марта. Очевидно, далее перевозчик посмотрит, насколько рентабельны полеты.

В столицу Алтая — Горно-Алтайск, вылеты откроют с 15 февраля. Из Челябинска вылет в 17.00, из Республики Алтай — в 8.00. Самый дешевый билет обойдется приблизительно в 15 000 руб.

В Волгоград рейсы раз в неделю. Каждый вторник, начиная с 20 февраля, планируется утренний вылет.

Добраться до Минвод компания предлагает с пересадкой в Ростове-на-Дону. Самолеты по вторникам и субботам. Минимальная стоимость полета — около 11 500 руб.

http://kp.ru/