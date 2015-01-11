Из челябинского аэропорта открыли новые направления. Пока расписание есть до марта.
Рейсы осуществляет авиакомпания «Ямал». В феврале из аэропорта Баландино (CEK) можно будет улететь в Минеральный воды, Ростов-на-Дону, Волгоград и Горно-Алтайск. Пока рейсы рассчитаны до конца марта. Очевидно, далее перевозчик посмотрит, насколько рентабельны полеты.
В столицу Алтая — Горно-Алтайск, вылеты откроют с 15 февраля. Из Челябинска вылет в 17.00, из Республики Алтай — в 8.00. Самый дешевый билет обойдется приблизительно в 15 000 руб.
В Волгоград рейсы раз в неделю. Каждый вторник, начиная с 20 февраля, планируется утренний вылет.
Добраться до Минвод компания предлагает с пересадкой в Ростове-на-Дону. Самолеты по вторникам и субботам. Минимальная стоимость полета — около 11 500 руб.
http://kp.ru/
Ключевые теги: Челябинский аэропорт, новые направления.
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