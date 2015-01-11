«СтройГарант» проиграл очередной суд

Управляющей компании придётся оплатить 850 тысяч по прошлогоднему судебному решению.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу озёрского ООО «СтройГарант» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 октября 2017 года. Податель жалобы просил апелляционную инстанцию отменить решение Арбитража о взыскании с него 845 390 руб. неосновательного обогащения в полном объёме.

Напомним, управляющая компания озёрского депутата Александра Откупщикова не поделила с другой УК – ООО «Система» – многоквартирный дом №7 в микрорайоне Заозёрный. В течение продолжительного периода «СтройГарант» взымал плату за управление многоквартирным домом, ссылаясь на решении жильцов о выборе управляющей компании и договоры на обслуживание. Однако представители УК «Система» ранее смогли доказать в Арбитражном суде, что решение жильцов о выборе «СтройГаранта», принятое в середине декабря 2014 года, автоматически утратило силу после аналогичного решения в пользу «Системы» двумя неделями позднее.

В ходе судебного заседания в Восемнадцатом апелляционном суде представители ООО «СтройГарант» представили суду целый пакет документов, якобы доказывающих их правоту и ошибочность предыдущего судебного решения. Однако председатель суда однозначно заявил, что оснований для принятия документов в качестве дополнительных доказательств нет, поскольку они не были представлены в суде первой инстанции, и «СтройГарант» ничем не объяснил их появление уже после окончания судебного разбирательства.

Также суд апелляционной инстанции отказал «СтройГаранту» в приобщении неких дополнений к апелляционной жалобе, поскольку в дополнениях приведены новые доводы, которые заблаговременно не были раскрыты перед участниками процесса.

Итогом разбирательства стало Постановление: решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 октября 2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «СтройГАРАНТ» – без удовлетворения.

Озёрск.ру