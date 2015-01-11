Золотой петушок прогулялся по Озерску!

В погожий воскресный день в Озерске наблюдалось странное явление – по улицам города ходил… сказочный герой. «Смотрите, Золотой петушок»!, - восхищенно закричали дети на автобусной остановке у детского парка. И, правда, это был он, собственной персоной. Позвякивая бубенцами на своем золоченой костюмчике, он, радостно размахивая крыльями, перебегал дорогу. Рядом с ним бежали счастливые его спутники, юные создатели кормушек для Конкурса театра кукол – «Кормушка Золотого петушка».

Конкурс на лучшую театральную кормушку был объявлен еще в октябре, на открытии театрального сезона, и продлится до конца марта. По условиям конкурса птичьи столовые должны быть непременно адресованы театру кукол «Золотой петушок»: цветовой гаммой здания театра, фигуркой петушка или каким-то другим образом. Простор для фантазии безграничный.

Завершив 1 тур голосования (оно проходило в группе театра кукол в Контакте), первые пять кормушек отправились на просторы Озерска. И это была прекрасная прогулка! Папы, мамы, их счастливые детки и мы, сотрудники театра, возглавляемые Золотым петушком в исполнении Дмитрия Ерохина, побывали сегодня в центральном и детском парке.

Под козырьком театра кукол, у самого входа, укрепили точную копию здания – думаем, зрители оценят созвучие. Чуть поодаль, в ветвях ели, пристроили уютный домик с красивым петушком на крыше. Дальше путь наш лежал в центральный парк, где оказалось очень даже многолюдно. Навстречу нам попалась целая демонстрация счастливых хоккейных болельщиков – только что закончился матч. Встрече с Золотым петушком прохожие были очень рады. Приветствовали нас удивленно-радостными возгласами.

Дети почти с самого начала путешествия скооперировались в дружную компанию и успевали буквально все: нагрузить очередную кормушку вкусной птичьей едой, побегать по всем окрестностям (пока взрослые укрепляют ее на ветке дерева), покачаться на качелях и наполнить все окрестные кормушки на соседних деревьях. Особенно много таковых оказалось в детском парке.

Угощения у нас было даже больше, чем нужно для этой первой прогулки – останется на следующий раз! Тем более, что следующий поход не за горами. С понедельника стартует второй тур голосования, а в воскресенье 4 февраля, также – в 15:00, отправимся развешивать следующую серию кормушек-участников, присоединяйтесь!