«Без понтов, но с качеством»: в Озёрске возродили спиртоводочный завод

В Челябинской области запустили завод по производству водки. Предприятие работает на площадке бывшего Южно-Уральского спиртоводочного завода. Сейчас это единственный производитель крепкого алкоголя в регионе. На предприятии действуют две линии розлива, а к концу 2018 года запланирован выход на максимальную мощность.

На многострадальный и высококонкурентный рынок производства алкогольной продукции вышли предприниматели, живущие в запретке. Учредители АО «Озёрский спиртоводочный завод» — Дмитрий Лазарев и Денис Анучин, у них есть опыт оптовой торговли алкоголем. Уставный капитал акционерного общества, зарегистрированного в июне 2016 года, составляет 80 миллионов рублей. Больше года ушло на организацию производства — выкуп помещения и его ремонт (полностью заменены системы отопления и водоснабжения), завоз и монтаж оборудования, получение лицензии и наём персонала.

Инициаторы запуска нового спиртоводочного завода выкупили на торгах помещения бывшего ОАО «Южно-Уральский спиртоводочный завод» (ЮУСВЗ) в Озёрске. В лучшие годы этого предприятия на его долю приходилось 60 процентов производимой в Челябинской области алкогольной продукции. В 2011 году завод обанкротился. Причиной стали проблемы, возникшие в связи с расследованием уголовных дел по факту получения бюджетной ссуды в размере почти 200 миллионов рублей.

— Производственные линии начали работать осенью прошлого года, — рассказал 74.ru генеральный директор АО «Озёрский спиртоводочный завод» Александр Ерошкин. — Максимальная мощность, заявленная в федеральной лицензии, — 847 тысяч дал в год (1 дал равен 10 литрам. — Прим. автора). Но, конечно, до этого уровня нам пока ещё далеко. Конкуренция на рынке высока, мы только начинаем.

На заводе смонтированы три линии розлива: две — по розливу в бутылку 0,5 л и 0,25 л — уже запущены, одна — резервная. По словам директора, предприятие использует часть технологического оборудования бывшего ЮУСВЗ, но его модернизировали, лабораторию обновили полностью.

— Продукция потребителю знакома, но сейчас она производится с учётом новых технологий — основной упор делаем на качество, — уточнил Александр Ерошкин. — У нас восемь товарных знаков. Только «Озёрской» выпускается пять видов, в том числе с добавлением анисового масла или берёзового сока. Производство начали с продукции эконом-сегмента, чтобы в рознице она продавалась ближе к минимальной цене (с мая 2017 года минимальная розничная цена водки в России — не менее 205 рублей за 0,5 литра).

Сейчас на Озёрском спиртоводочном заводе трудится 73 человека, набор персонала продолжается. При выходе на полную мощность — два миллиона бутылок в месяц — количество рабочих мест на предприятии превысит сотню, обещают на предприятии.

— Рассчитываем раздвинуть тесные ряды игроков алкогольного рынка и занять свою небольшую нишу — без особых понтов и шика, — поделился планами Александр Ерошкин. — В Озёрске, Челябинске и Магнитогорске продукция распространяется пока по отдельным магазинам. Но есть определённый интерес и у торговых сетей, особенно местных. Начаты отгрузки в Свердловскую область.

Предприятие заключило договоры с торговыми сетями «Молния» (SPAR), «Проспект» и «Лента». При этом представители завода надеются на более активное продвижение своей продукции при поддержке региональных властей. Одной из главных проблем руководитель озёрского завода считает засилье контрафактной продукции, в том числе из Казахстана. И надеется, что государство усилит борьбу с этим явлением.

— Мы уже заплатили более 200 миллионов рублей акцизов, — добавил Александр Ерошкин. — А когда выйдем на плановую мощность — думаем, что к концу 2018-го — началу 2019 года, завод будет уплачивать более миллиарда рублей в год в виде налогов и акцизов. Учитывая, что половина от акцизных сборов остаётся в региональном бюджете, Челябинская область получит примерно 300 миллионов рублей.

Представители ритейла пока с осторожностью комментируют перспективы сотрудничества с местным производителем водки.

— Главный вопрос не в том, будут ли сети брать эту продукцию. Будет ли её брать покупатель? — рассуждает коммерческий директор розничной сети «Проспект» Андрей Грибанов. — Законодательством в России установлена минимальная розничная цена на алкогольную продукцию. То есть какой-либо демпинг невозможен. При этом на полках всех магазинах уже представлены позиции по минимальной цене. Возникает вопрос: почему покупатель должен предпочесть озёрское спиртное другому?

Выводить на рынок новую алкогольную продукцию сейчас сложно ещё и потому, что её реклама запрещена.

— При выходе на рынок других товаров, кроме алкоголя и табака, многое зависит от величины маркетинговых бюджетов производителей, — указал Андрей Грибанов. — Поэтому каким образом заявить о себе производителю алкоголя, сказать сложно. А люди достаточно консервативны, предпочитают знакомый товар. Неслучайно много предприятий этой отрасли позакрывались по разным причинам. Всё будет зависеть от себестоимости продукции и поведения покупателей.

Производство алкогольных напитков — традиционно прибыльный бизнес в России. Спрос может слегка смещаться в сторону той или иной продукции, но в целом сохраняется на достаточно высоком уровне, отмечают эксперты. Если производство пива и вин в 2017 году несколько снизилось, то с крепкими спиртными напитками, включая коньяк и водку, ситуация обратная. В частности, согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, в 2017-м году Россия увеличила производство водки на девять процентов — до 79,78 миллиона декалитров.

— Учитывая, что на весь Южный Урал комбинат в Озёрске является единственным, то у него вполне благоприятные условия для того, чтобы выдерживать конкуренцию с напитками, привозимыми из других регионов страны и ближнего зарубежья. В первую очередь из-за короткого логистического плеча, — объяснил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Впрочем, стоит учитывать и ценовые аспекты конкуренции — близость Казахстана, чья водка уже давно известна не только неплохим качеством, но и откровенно низкими ценами, не позволит заводу в Озёрске просто почивать на лаврах.

Тот факт, что крупный комбинат расположен в небольшом городе, вряд ли скажется на конкурентоспособности продукции.

— Подобных примеров в нашей стране достаточно: в небольшом селе Спас-Заулок на окраине Московской области (в 2010 году там проживало 1553 человека) расположен довольной известный водочный завод, — добавил Алексей Коренев. — Так что перспективы завода в Озёрске можно назвать умеренно позитивными. При условии грамотного управления производством, налаживания устойчивых связей с поставщиками и реализаторами, использования эффективной бизнес-модели, у них есть все шансы.

В 2004 году Росспиртпром объявил об остановке производства на заводе «Казак Уральский» в Челябинске, а также на Магнитогорском и Златоустовском ликёроводочных заводах. Позже производство ненадолго возобновлялось в Магнитогорске и Златоусте. После шестилетнего простоя, в 2011 году, Златоустовский ликёроводочный завод запустил новую линию. Но в конце 2015-го предприятие остановилось из-за низкой рентабельности. Сейчас Росспиртпром, которому принадлежат активы Челябинского, Златоустовского, Магнитогорского ликёроводочных заводов, а также спиртовых заводов в Тюбуке и Петропавловке, продаёт имущество на аукционах.

31 января — неофициальный день рождения русской водки. В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Миф гласит, что именно учёный нашёл идеальное соотношение объёмов спирта и воды, то есть 40-градусный раствор. Хотя химик на изобретение водки не претендовал, даже слово это нигде не использовал. На самом деле правительство установило «сорокоградусный» стандарт в 1843 году, когда Дмитрию Ивановичу было девять лет. А главной причиной было взимание акцизов с каждого градуса.

Оригинал материала:http://chel.74.ru/text/business/393190901628928.html