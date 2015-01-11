Южноуральская студентка создала особую технологию утилизации вредных отходов.

«Сейчас в нашей стране есть огромная экологическая проблема загрязнения сточных вод ионами тяжёлых металлов, которые образуются на гальванических предприятиях, мой проект направлен на предотвращение данной проблемы», – рассказала Анастасия Федосова. Проект носит научный характер в области экологии. В 10 классе девушка начала работать над созданием данной технологии и уже на протяжении двух лет разработки используют на «Златоустовском часовом заводе». «Я горжусь молодежью нашего региона, потому что она видит проблемы и делает все возможное, чтобы найти решение к ним. А мы, в свою очередь, стараемся помочь с реализацией. Так, в конце прошлого года провели областной грантовый конкурс, где много полезных идей получили финансовую поддержку, познакомились с социальными партнерами и нашли единомышленников», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Полученный грант на конкурсе «Студенческая инициатива» девушка направит на проведение дополнительных исследований для доработки технологии и представлении гальваническим предприятиям области. Добавим, со всей информацией о возможностях, грантах и образовательных мероприятиях можно знакомиться на новостном портале «Молодежь Южного Урала».