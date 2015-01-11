В 2017 году государственной жилищной инспекцией Челябинской области выявлено более 12 тысяч нарушений жилищного законодательства

В 2017 году в жилищную инспекцию Челябинской области поступило около 25 тысяч обращений граждан и юридических лиц. «Чаще всего жители обращаются по вопросам начисления за жилищно-коммунальные услуги (22% от всех обращений), неудовлетворительного предоставления услуг водо- и теплоснабжения (18%), плохого содержания подъездов (7%), а также заразъяснениями действующего законодательства (24%)», – отметил начальник ведомства Олег Датских.

В ходе проведения 4,8 тысяч плановых и внеплановых проверок за 2017 год обследован жилищный фонд региона площадью более 53 млн квадратных метров, что составляет 70% от общей площади. Выявлено более 12 тысяч нарушений обязательных требований жилищного законодательства, это на 13% больше чем в 2016 году. Госжилинспекцией зарегистрировано 585 лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Челябинской области. Стоит отметить, что впервые в отношении должностного лицамировым судьей принято решение о дисквалификации.

По словам руководителя ГЖИ, ориентируясь на качество и результативность исполнения полномочий, ведомством обеспечивается высокий уровень требовательности к управляющим организациям. И это подтверждается административной практикой. Общая сумма начисленных штрафов за 2017 год составила более 22 млн. рублей, 72% из которых фактически оплачено.

В рамках контроля за соблюдением правил пользования газом, проведено 1,6 тысяч проверок в 5,5 тысячах многоквартирных домах, нарушения выявлены более чем в 1 тысячи домов. Большая часть из них устранены по предписаниям в 2017 году.

Контроль за соблюдением обязательных требований к формированию фонда капитального ремонта является одним из направлений контрольно-надзорной деятельности ведомства. По итогам 2017 года собственники помещений в 1818 многоквартирных домах формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Собираемость взноса накоторыхсоставила 92%.

В завершении итогового доклада Олег Датских поблагодарил председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина за содействие в реализации проекта по созданию института общественных жилищных инспекторов. «В настоящее время удостоверения получили 17 человек из Челябинска, Златоуста и Миасса. Целью проекта является оказание содействия в работе деятельности надзорного органа и проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам положений жилищного законодательства», – подытожил он.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль отметил необходимость продолжения работы по актуальным направлениям. «Прежде всего, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, введенное в 2015 году, должно в полной мере выполнять свои функции и привести к порядку в сфере ЖКХ. Также необходимо настроить диалог между управляющими компаниями и собственниками для обеспечения понятности и прозрачности работы компаний».

Присутствующие подчеркнули важность и продуктивность взаимодействия Госжилиснпекции с правоохранительными органами. Как сообщил представитель прокуратуры Челябинской области Алексей Потапченко, в 2017 году 3800 нарушений законодательства выявлено при содействии и с участием представителей ГЖИ.

Подводя итоги, заместитель начальника ведомства Элла Никитина отметила необходимость в повышении эффективности и результативности контрольно-надзорных мероприятий. В этих целях сотрудники управления пройдут дополнительное обучение.