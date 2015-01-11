Впервые в озёрском Театре кукол «Масленичный разгуляй»!

18 февраля в 17:00 поджидаем в гости к озёрскому Театру кукол красавицу Масленицу! Она же Блинница, Объедуха, Целовальница, Молочница, Сиропу́ст – самый древний языческий праздник, сакральный смысл которого заключается в воскрешении Земли, возрождении жизни, воцарении всеобщего благоденствия и любви. Как этот праздник отметишь – такую весну и получишь!

Наши далекие предки, например, праздновали Масленицу не одну, как сейчас принято, а две недели подряд. И хватало же у них на это здоровья! Воскресенье – самый главный день, когда сжигали соломенное чучело в женском костюме, символизирующее Морану, богиню зимы и смерти.

Костры в театре кукол разжигать не будем – Служба пожарной безопасности Озерска может спать спокойно. Есть множество других способов достойно проводить Зиму и встретить красавицу-Весну всей семьей в теплой, уютной обстановке театрального фойе. Для этого достаточно обратиться к опыту все тех же предков, уж они-то развлекаться умели.

В Масленицу парни выбирали себе невест, мерялись силой в кулачном бою, водили хороводы (аналог современной дискотеки), устраивали веселые игры, то с оплеухами, то с поцелуями, метали метлу на длинные дистанции, бились мешками и «петухами» и даже парили друг друга вениками!

И какая же Масленица без блинов – с нами кафе-блинная «БЛИНОЕД»!

Билеты можно забронировать по телефону: 4-98-80.