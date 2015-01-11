Южноуральцы делятся фотографиями суперлуния

В ночь с 31 января на 1 февраля жители Челябинской области вместе со всеми россиянами увидели редкое тройное астрономическое явление во время полного лунного затмения.

Южноуральцы увидели суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и так называемой «голубой Луной». Последний раз такой феномен наблюдался 36 лет назад.

По словам челябинских учёных, во время затмения Луна проходила в тени Земли, при этом её диск постепенно окрашивался из белого в оранжевый или красный цвет. Это обусловлено тем, что на Луну в это время падает свет, прошедший через земную атмосферу и испытавший в ней неравномерное по спектру поглощение.

Отметим, что длительность полного затмения составила 1 час 16 минут.

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