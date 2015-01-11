Южноуральские фристайлисты на Сахалине готовится к Олимпиаде

Спортсмены сборной команды России по ски-кроссу 1 февраля прибыли на Сахалин, где пройдет заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане. В составе сборной — три южноуральских скикроссмена.

В число спортсменов, представляющих Южный Урал на главных стартах четырехлетия, вошли фристайлисты Егор Коротков, Игор Омелин и Анастасия Чирцова. Все трое — воспитанники южноуральских спортивных школ по фристайлу. Кроме спортсменов Челябинской области на Сахалин прибыли Семен Денщиков, Сергей Ридзик и Виктория Завадовская, сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области.

В качестве спарринг-партнеров для тренировок на сбор прилетели еще три спортсмена — Павел Колготин, Кирилл Гладков (тоже представляющий Челябинскую область) и Максим Вихров. Со спортсменами на тренировочном мероприятии будут работать старший тренер сборной команды по ски-кроссу Леонид Мехряков, тренеры и специалисты Виктор Хорошилов, Иван Аникин, Андрей Кузык, Томаш Кнафель, Александр Миронов и массажист Дмитрий Тургенев.

В Южно-Сахалинске спортсмены Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» встретились с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

По словам главного тренера сборной команды России по фристайлу Александра Долгова, спортсмены уже неплохо изучили отлично подготовленные трассы «Горного воздуха», поэтому тренироваться на его склонах им будет комфортно. Сегодня у команды начинаются тренировки.

Добавим, сразу по окончании Олимпийских игр в Пхенчане все фристайлисты, принимавшие участие в Играх, отправятся на этап Кубка мира по фристайлу на Южный Урал.

С 3 по 4 марта Челябинская область примет сразу два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»: первый — 3 марта, второй — 4 марта. Всего в Кубках примут участие порядка 100 спортсменов из 18 стран мира. Спортсмены начнут съезжаться уже 27 февраля. Четыре дня они потратят на тренировки, 2 марта пройдут квалификационные заезды, а 3 и 4 марта — финалы двух этапов.

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