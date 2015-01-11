Коммунальные проблемы дома поможет решить самостоятельное управление

В связи с многочисленными жалобами, поступающими в администрацию от жителей домов по ул. Дзержинского, 52 и 54, на недобросовестную работу управляющей компании «Уютный дом» первый заместитель главы округа Иван Сбитнев встретился с жителями этих домов.

На встречу с жителями многоквартирных домов также выехали представители озерских средств массовой информации, общественный советник главы округа по вопросам в сфере ЖКХ Станислав Воденко.

В понедельник на аппаратном совещании под руководством главы округа Евгения Щербакова начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталья Левина подчеркнула, что к управляющей компании «Уютный дом» в последнее время накопилось значительное количество вопросов по обслуживанию данных домов. К сожалению, наладить конструктивное взаимодействие с руководителями «Уютного дома» специалистам УЖКХ не удалось.

Жители оставили работу и свои повседневные дела, пришли на встречу, чтобы обсудить возможности выхода из сложившегося бедственного положения. Участники разговора говорили о коммунальных проблемах своего дома в довольно резких формулировках. Красноречивее слов была картина внутри дома. Жительницы дома Оксана Иванова и Елена Тельнова рассказали о том, что на протяжении года они не могут добиться от «Уютного дома» нормальной системной работы. За это время дома пришли в полное запустение: в подъездах темно и грязно, на стенах копоть, разбитые окна заколочены фанерой, из-за неисправности тепловых и канализационных сетей при входе в подъезд поднимаются клубы пара. Кроме того, во дворе нет площадки и контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов, люди вынуждены оставлять пакеты с ТКО на земле, мусор с дворовой территории вывозится нерегулярно.

В общей сложности в этих домах размещаются порядка 160 квартир, и женщины сетовали на то, что большинство жителей дома – пенсионеры, инвалиды, семьи в сложной жизненной ситуации, которым трудно решать даже свои собственные проблемы. Без помощи специалистов администрации и представителей депутатского корпуса немногочисленные активисты самостоятельно сдвинуть ситуацию с мёртвой точки не смогут.

Следует отметить, что некоторое время назад в подобную ситуацию попали жители дома по ул. Октябрьской,30, который также был в управлении «Уютного дома», и в итоге оказался практически на грани коммунальной катастрофы. Ситуацию удалось изменить при активном участии специалистов управления ЖКХ администрации, постоянном взаимодействии с жителями дома депутата Собрания депутатов округа Андрея Лучникова и при личном вмешательстве депутата Законодательного Собрания Челябинской области, генерального директора ФГУП "ПО "Маяк" Михаила Похлебаева. Несмотря на большое количество проблем, в доме удалось создать Товарищество собственников жилья и найти ответственного человека, который его возглавил.

Об этом опыте работы с жителями первый заместитель главы округа Иван Сбитнев говорил на встрече с жителями домов по ул. Дзержинского, 52 и 54, делая акцент на том, что организация ТСЖ, а соответственно и создание юридического лица, поможет вывести данные дома из тупиковой ситуации:

– Через ТСЖ мы можем оказывать жителям дома помощь в решении коммунальных проблем, – подчеркнул Иван Сбитнев. – В рамках формирования программы капитального ремонта на 2018-2019 годы администрацией направлены предложения региональному оператору для включения в программу по замене лифтов, как дома по ул. Октябрьской,30, так и домов 52 и 54 по ул. Дзержинского. На 2018 год ваша дворовая территория включена в программу по благоустройству, и есть большая вероятность, что здесь будет оборудована детская площадка. Но надо понимать, что без надлежащего обслуживания домов и придомовой территории, эти усилия будут напрасными, всё, что удастся сделать, быстро придёт в негодность.

Второй вариант развития событий – это дождаться, когда в администрацию округа поступит официальное уведомление от Государственной жилищной инспекции о том, что компания «Уютный дом» не может обслуживать данные дома. Затем, в установленные законом сроки, провести открытый аукцион по выбору управляющей организации. Но надо рассуждать здраво и отдавать себе отчёт в том, что компаний, желающих взять этот дом в управление в таком состоянии будет немного.

Иван Сбитнев обратил внимание на то, что в настоящее время дом не брошен, и в случае аварийных ситуаций экстренная помощь будет оказана. Кроме того, с жителями дома активно работает депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, он постоянно оказывает активу жителей методическую помощь по созданию Товарищества собственников жилья. В настоящее время достигнута договорённость с инициативной группой жителей о том, что в ближайшее время состоится собрание, на котором будут обсуждаться дальнейшие совместные шаги по выходу из сложившейся ситуации.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34540/