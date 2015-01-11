Глава округа поблагодарил за спасенные детские судьбы

Евгений Щербаков поздравил председателя и членов межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Озерского городского округа со 100-летием со дня создания данной службы в России.

Торжественное мероприятие состоялось 1 февраля в актовом зале Собрания депутатов, куда были приглашены не только те, кто сегодня выполняет нелегкий труд, занимаясь детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, но и их предшественники – ветераны, заложившие основы КДН и ЗП в муниципалитете.

Напомним, что комиссия в Озерске была создана 23 марта 1961 года и на протяжении всей своей истории осуществляла координирующую деятельность: совместно с заинтересованными органами решала важные задачи по устройству детей и подростков, охране их прав, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды.

Поздравляя собравшихся с юбилеем, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков отметил, что удовлетворен работой комиссии и подчеркнул ее особенность:

- От вас требуется четкое соблюдение всех формальностей, но прежде всего - тонкий психологический подход к каждому ребенку.

В вашем деле очень важно добиваться результата без лишней публичности и громких историй, соблюдать деликатность и уважение к неокрепшей личности: не ломая ее, направлять на путь истинный. Кому как не вам известно, что детское сердце, стоящее на распутье добра и зла, не всегда способно выстоять в борьбе, сделать правильный выбор.

Благодаря вашим грамотным действиям были спасены десятки детских судеб: я знаю примеры, когда из ваших трудных подопечных в последствии вырастали значительные фигуры в масштабах страны.

Спасибо вам за ваше великое терпение, мудрость, желание уберечь каждого маленького человека от беды.

По случаю знаменательной даты глава вручил почетные грамоты администрации Озерского городского округа: Гордеевой О. В., Злоказовой Ю.Н., Картузовой М.П., Языкову А.Е., а также объявил благодарность: Афониной Т.А., Барышевой М.П., Лихачеву В. В., Овчаренко Г. В., Петеру И.Г., Першиной Н.К., Сбитневу И.М., Чуличкову Б.Г., Юшковой З.П.

За активную позицию в обеспечении межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в организации мероприятий по обмену опытом работы органов системы профилактики по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних были награждены почетными грамотами администрации Озерского городского округа: Гончаров Д.Д., заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД по ЗАТО г. Озерск; Петров А. В., руководитель Следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК России по Челябинской области; Шатайлова Л. В., заместитель начальника ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России.

От имени межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области в ходе торжественного мероприятия поощрены благодарственными письмами межведомственная КДН и ЗП в Озерском городском округе (председатель – Ланге О.В.) и лично Галина Васильевна Овчаренко, которая 22 года возглавляла этот исполнительный орган.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34542/