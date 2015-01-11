В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

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Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

Хотите постоянно узнавать для себя что-то новое? Желаете, чтобы воспоминания о прошедших выходных вызывали улыбку? Тогда наша афиша выходного дня для вас!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг.

3 февраля, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 2-ой тур 2-3 группа по «Пирамиде свободной».

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

3 февраля 11-00

Озёрский Театр кукол: 3 февраля, 11:00 – ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, Г.Х.Андерсен 6+

3 февраля, 13:00

Озёрский Театр кукол: КУРОЧКА РЯБА, по мотивам русской народной сказки 3+

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

3 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Ханума» 12+ (+ Бонус-программа "Юбилей артиста А.Мищенко")

4 февраля, 11:00

Озёрский Театр кукол: КОЛОБОК, по мотивам русской народной сказки 3+

4 февраля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Зарядка для хвоста» 3+

4 февраля, 15-00

ДК «Строитель»: Наш клуб начинающих мастериц "Пряжувяжу" приглашает всех желающих на мастер-класс! Мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Ракушка". Предварительная запись обязательная. Ибо количество мест и комплектов материалов ограничено.

Орг.взнос 950 рублей.

Продолжительность до 4 часов.

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

3-4 февраля, 17-00

ДК «Маяк»: праздник популярной песни «Наших песен удивительная жизнь!»

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

4 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: премьера! «Репортаж из сумасшедшего дома» 16+

П.Татыш

Все выходные: приглашаем взрослых и детей на персональную Выставку современной художницы, дизайнера, творческого человека Екатерины Касьяненко (Зайнуллиной) -"Путешествие по городу".

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

П.Новогорный

3 февраля, 19-00

ДК Энергетик: вечер встреч «Одноклассники.ру»

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

Челябинск

3 февраля, 13-00

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина: площадка оратора Челябинск.

-Практика публичной речи.

- Участники которые заикаются выступают по своей программе: Кто-то произносит, трудные слоги, слова или просто стоит на сцене и расслабляется перед аудиторией. Ну и конечно выступают в соответствии с требования техники речи-которую практикуют.

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

4 февраля, 13 и 20-00

Crossbox Band: сама «Гонка героев» будет только летом, но тренироваться пора уже сейчас. И поэтому официальные представители «Гонки героев 2018» подготовили специальную программу тренировок!

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

3 и 4 февраля (суббота 14-00, воскресенье 12-00)

Креативный молодежный центр "Пушкин": Турнир по кибер-футболу.

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

4 февраля, 10-00

Курчатов, ТЦ: каждое воскресенье, независимо от погоды бегаем по парку и приглашаем с собой всех желающих. А после физкультуры чаепитие!

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

Все выходные

Молодежный театр:«Free Art» – это живое и смелое свободное искусство, которое не обращает внимания на общепризнанные рамки стереотипы.

Свежий взгляд молодёжи на жизнь и творчество, проявление позиции художника сквозь призму различных направлений, композиционных, пластических и колористических приёмов.

В выставке примут участие молодые художники Челябинска и Челябинской области – члены Молодёжного объединения Союза художников России Челябинской области, студенты и выпускники художественных вузов.

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

Екатеринбург

4 февраля, 19-00

Джаз-клуб EverJazz: В феврале в EverJazz вновь пройдет фестиваль блюза EverBluesFest. На клубной площадке выступят профессиональные блюзовые коллективы Урала — Blues Doctors, Mama Siberian Street Band, The Travelling Orchestra и иностранный хедлайнер, гитарист Кори Харрис (Corey Harris).

Кори Харрис впитал подлинный дух блюза на родине жанра, в Новом Орлеане, интерпретируя манеру своих кумиров, Би Би Кинга и Лайтнинг Хопкинса. Изюминка музыкального стиля Кори в искусном переплетении блюзовой традиции Америки и западноафриканских мотивах, этнической музыки Камеруна, где блюзмен провел годы учебы. Сегодня в активе Кори Харриса 10 альбомов первоклассного авторского блюза, получивших восторженные рецензии американской прессы, и концерты по всему миру.

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

До 28 февраля

Park City: название новой персональной выставки Игоря Берсенёва "АШ ДИ" отсылает к названию формата видеороликов высокого качества - HD (сокращение от High Definition, "высокая четкость").

Этот формат пришел на смену телевизорам «стандартной четкости» (SD).

Кроме того, все мы помним как это выглядит внешне - а это горизонтально расположенный прямоугольник, вот именно такого формата картины и представлены автором.

Основная серия из 14 абстрактных монохромных черно-белых работ выполнена художником на баннерной ткани, с использованием акрила, масляной краски, щелочи.

Работы были созданы с 2016 по 2018 год и показываются впервые.

В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

Александра Лебедева

Ключевые теги: Афиша, уик-енд, Озёрск, Урал.

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