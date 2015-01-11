В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

Хотите постоянно узнавать для себя что-то новое? Желаете, чтобы воспоминания о прошедших выходных вызывали улыбку? Тогда наша афиша выходного дня для вас!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг.

3 февраля, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 2-ой тур 2-3 группа по «Пирамиде свободной».

3 февраля 11-00

Озёрский Театр кукол: 3 февраля, 11:00 – ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, Г.Х.Андерсен 6+

3 февраля, 13:00

Озёрский Театр кукол: КУРОЧКА РЯБА, по мотивам русской народной сказки 3+

3 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Ханума» 12+ (+ Бонус-программа "Юбилей артиста А.Мищенко")

4 февраля, 11:00

Озёрский Театр кукол: КОЛОБОК, по мотивам русской народной сказки 3+

4 февраля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Зарядка для хвоста» 3+

4 февраля, 15-00

ДК «Строитель»: Наш клуб начинающих мастериц "Пряжувяжу" приглашает всех желающих на мастер-класс! Мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Ракушка". Предварительная запись обязательная. Ибо количество мест и комплектов материалов ограничено.

Орг.взнос 950 рублей.

Продолжительность до 4 часов.

3-4 февраля, 17-00

ДК «Маяк»: праздник популярной песни «Наших песен удивительная жизнь!»

4 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: премьера! «Репортаж из сумасшедшего дома» 16+

П.Татыш

Все выходные: приглашаем взрослых и детей на персональную Выставку современной художницы, дизайнера, творческого человека Екатерины Касьяненко (Зайнуллиной) -"Путешествие по городу".

П.Новогорный

3 февраля, 19-00

ДК Энергетик: вечер встреч «Одноклассники.ру»

Челябинск

3 февраля, 13-00

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина: площадка оратора Челябинск.

-Практика публичной речи.

- Участники которые заикаются выступают по своей программе: Кто-то произносит, трудные слоги, слова или просто стоит на сцене и расслабляется перед аудиторией. Ну и конечно выступают в соответствии с требования техники речи-которую практикуют.

4 февраля, 13 и 20-00

Crossbox Band: сама «Гонка героев» будет только летом, но тренироваться пора уже сейчас. И поэтому официальные представители «Гонки героев 2018» подготовили специальную программу тренировок!

3 и 4 февраля (суббота 14-00, воскресенье 12-00)

Креативный молодежный центр "Пушкин": Турнир по кибер-футболу.

4 февраля, 10-00

Курчатов, ТЦ: каждое воскресенье, независимо от погоды бегаем по парку и приглашаем с собой всех желающих. А после физкультуры чаепитие!

Все выходные

Молодежный театр:«Free Art» – это живое и смелое свободное искусство, которое не обращает внимания на общепризнанные рамки стереотипы.

Свежий взгляд молодёжи на жизнь и творчество, проявление позиции художника сквозь призму различных направлений, композиционных, пластических и колористических приёмов.

В выставке примут участие молодые художники Челябинска и Челябинской области – члены Молодёжного объединения Союза художников России Челябинской области, студенты и выпускники художественных вузов.

Екатеринбург

4 февраля, 19-00

Джаз-клуб EverJazz: В феврале в EverJazz вновь пройдет фестиваль блюза EverBluesFest. На клубной площадке выступят профессиональные блюзовые коллективы Урала — Blues Doctors, Mama Siberian Street Band, The Travelling Orchestra и иностранный хедлайнер, гитарист Кори Харрис (Corey Harris).

Кори Харрис впитал подлинный дух блюза на родине жанра, в Новом Орлеане, интерпретируя манеру своих кумиров, Би Би Кинга и Лайтнинг Хопкинса. Изюминка музыкального стиля Кори в искусном переплетении блюзовой традиции Америки и западноафриканских мотивах, этнической музыки Камеруна, где блюзмен провел годы учебы. Сегодня в активе Кори Харриса 10 альбомов первоклассного авторского блюза, получивших восторженные рецензии американской прессы, и концерты по всему миру.

До 28 февраля

Park City: название новой персональной выставки Игоря Берсенёва "АШ ДИ" отсылает к названию формата видеороликов высокого качества - HD (сокращение от High Definition, "высокая четкость").

Этот формат пришел на смену телевизорам «стандартной четкости» (SD).

Кроме того, все мы помним как это выглядит внешне - а это горизонтально расположенный прямоугольник, вот именно такого формата картины и представлены автором.

Основная серия из 14 абстрактных монохромных черно-белых работ выполнена художником на баннерной ткани, с использованием акрила, масляной краски, щелочи.

Работы были созданы с 2016 по 2018 год и показываются впервые.

Александра Лебедева