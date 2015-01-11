В эти выходные мы будем вашим гидом по спортивным, культурным и развлекательным событиям Урала

Хотите постоянно узнавать для себя что-то новое? Желаете, чтобы воспоминания о прошедших выходных вызывали улыбку? Тогда наша афиша выходного дня для вас!
Озёрск
Все выходные:
Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг.
3 февраля, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 2-ой тур 2-3 группа по «Пирамиде свободной».
3 февраля 11-00
Озёрский Театр кукол: 3 февраля, 11:00 – ДИКИЕ ЛЕБЕДИ, Г.Х.Андерсен 6+
3 февраля, 13:00
Озёрский Театр кукол: КУРОЧКА РЯБА, по мотивам русской народной сказки 3+
3 февраля, 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Ханума» 12+ (+ Бонус-программа "Юбилей артиста А.Мищенко")
4 февраля, 11:00
Озёрский Театр кукол: КОЛОБОК, по мотивам русской народной сказки 3+
4 февраля, 11-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Зарядка для хвоста» 3+
4 февраля, 15-00
ДК «Строитель»: Наш клуб начинающих мастериц "Пряжувяжу" приглашает всех желающих на мастер-класс! Мы будем учится вязать (и свяжем!) популярную в интернете модель сумочки "Ракушка". Предварительная запись обязательная. Ибо количество мест и комплектов материалов ограничено.
Орг.взнос 950 рублей.
Продолжительность до 4 часов.
3-4 февраля, 17-00
ДК «Маяк»: праздник популярной песни «Наших песен удивительная жизнь!»
4 февраля, 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: премьера! «Репортаж из сумасшедшего дома» 16+
П.Татыш
Все выходные: приглашаем взрослых и детей на персональную Выставку современной художницы, дизайнера, творческого человека Екатерины Касьяненко (Зайнуллиной) -"Путешествие по городу".
П.Новогорный
3 февраля, 19-00
ДК Энергетик: вечер встреч «Одноклассники.ру»
Челябинск
3 февраля, 13-00
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина: площадка оратора Челябинск.
-Практика публичной речи.
- Участники которые заикаются выступают по своей программе: Кто-то произносит, трудные слоги, слова или просто стоит на сцене и расслабляется перед аудиторией. Ну и конечно выступают в соответствии с требования техники речи-которую практикуют.
4 февраля, 13 и 20-00
Crossbox Band: сама «Гонка героев» будет только летом, но тренироваться пора уже сейчас. И поэтому официальные представители «Гонки героев 2018» подготовили специальную программу тренировок!
3 и 4 февраля (суббота 14-00, воскресенье 12-00)
Креативный молодежный центр "Пушкин": Турнир по кибер-футболу.
4 февраля, 10-00
Курчатов, ТЦ: каждое воскресенье, независимо от погоды бегаем по парку и приглашаем с собой всех желающих. А после физкультуры чаепитие!
Все выходные
Молодежный театр:«Free Art» – это живое и смелое свободное искусство, которое не обращает внимания на общепризнанные рамки стереотипы.
Свежий взгляд молодёжи на жизнь и творчество, проявление позиции художника сквозь призму различных направлений, композиционных, пластических и колористических приёмов.
В выставке примут участие молодые художники Челябинска и Челябинской области – члены Молодёжного объединения Союза художников России Челябинской области, студенты и выпускники художественных вузов.
Екатеринбург
4 февраля, 19-00
Джаз-клуб EverJazz: В феврале в EverJazz вновь пройдет фестиваль блюза EverBluesFest. На клубной площадке выступят профессиональные блюзовые коллективы Урала — Blues Doctors, Mama Siberian Street Band, The Travelling Orchestra и иностранный хедлайнер, гитарист Кори Харрис (Corey Harris).
Кори Харрис впитал подлинный дух блюза на родине жанра, в Новом Орлеане, интерпретируя манеру своих кумиров, Би Би Кинга и Лайтнинг Хопкинса. Изюминка музыкального стиля Кори в искусном переплетении блюзовой традиции Америки и западноафриканских мотивах, этнической музыки Камеруна, где блюзмен провел годы учебы. Сегодня в активе Кори Харриса 10 альбомов первоклассного авторского блюза, получивших восторженные рецензии американской прессы, и концерты по всему миру.
До 28 февраля
Park City: название новой персональной выставки Игоря Берсенёва "АШ ДИ" отсылает к названию формата видеороликов высокого качества - HD (сокращение от High Definition, "высокая четкость").
Этот формат пришел на смену телевизорам «стандартной четкости» (SD).
Кроме того, все мы помним как это выглядит внешне - а это горизонтально расположенный прямоугольник, вот именно такого формата картины и представлены автором.
Основная серия из 14 абстрактных монохромных черно-белых работ выполнена художником на баннерной ткани, с использованием акрила, масляной краски, щелочи.
Работы были созданы с 2016 по 2018 год и показываются впервые.
Александра Лебедева