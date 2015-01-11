В субботу днем на Южном Урале будет минус 5 градусов

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе местами пройдет небольшой снег, в утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Ветер неустойчивый от одного до шести метров в секунду.

«Температура воздуха в ночь на 3 февраля будет минус 17−22, в низинах — до 27, на крайнем западе — 10−15, завтра днем — минус 5−10, в низинах — до 15 градусов ниже нуля», — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты Уральского ЦГМС, с 20 по 26 января в восточных районах Свердловской области и на Южном Урале сохранялась аномально холодная погода — температура воздуха была на 7−14 градусов ниже обычных для этой поры значений. Из-за устойчивости антициклона атмосферное давление на Урале в последней трети января оказалось в среднем выше нормы на 15−20 мм ртутного столба.

«Осадков выпало мало: в Свердловской области 26−60%, на Южном Урале 5−30%, в Пермском крае — норма и меньше нормы (65−106%). Высота снежного покрова, отмеченная по стационарной рейке на метеоплощадках, составляет от 5 до 25 см, на севере Пермского края — до 60 см, что на 10−20 см ниже климатической нормы. В некоторых районах Курганской, Челябинской, востока Свердловской областей условия перезимовки озимых сельхозкультур были неблагоприятными из-за продолжительных морозов при малой высоте снежного покрова», — отмечают синоптики.

Они также говорят, что 3 и 4 февраля на Урале станет теплее, но в середине следующей недели мороз вновь окрепнет. Осадков в ближайшие 3−5 дней по-прежнему будет мало.

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