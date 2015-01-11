Управляющие компании Южного Урала в 2017 году активно «захватывали» многоквартирные дома

В Челябинской области в ушедшем году прокуроры неоднократно вступали в противостояние с управляющими компаниями, которые занимались незаконным «захватом» многоквартирных домов, фальсифицируя протоколы общих собраний собственников жилья.

Подобные нарушения, ставшие основанием для возбуждения уголовных дел, выявлены прокурорами Златоуста, Копейска, Миасса, Курчатовского, Металлургического и Тракторозаводского районов Челябинска.

Принятые в 2017 году прокурорами меры реагирования способствовали восстановлению прав свыше 43-х тысяч граждан, пострадавших от противоправных действий организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, в том числе при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

«В целях устранения нарушений, связанных с неоплатой поставленных топливно-энергетических ресурсов, в прошлом году прокурорами внесено 146 представлений. О недопустимости нарушений закона предостережено 132 лица. В органы предварительного расследования направлено семь постановлений с материалами проверок, по всем возбуждены уголовные дела», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Кроме того, в прошлом году прокурорами региона были выявлены факты капитального ремонта ненадлежащего качества. После вмешательства надзорных органов нарушения прав жильцов многоквартирных домов были устранены.

Ненадлежащая работа управляющих компаний, товариществ собственников жилья, неправомерное установление ими платы за услуги, нераскрытие информации о деятельности также стали причиной проведения прокурорских проверок. Только на территории Челябинска перерасчеты за необоснованно начисленные средства составили свыше семи миллионов рублей.

Всего в 2017 году прокуроры выявили 3854 факта нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере, внесли 1515 представлений, опротестовали 119 правовых актов, направили в суды 615 заявлений.

«В административном и дисциплинарном порядке наказано свыше 900 лиц, 1017 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел», - рассказала Наталья Мамаева.

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