Как отдыхаем в праздники 23 февраля и 8 марта

Ощутить счастье челябинцам помогут затяжные выходные. 23 февраля и 8 марта в этом году станут особенно приятными. График праздничных дней предоставила Федеральная служба по труду и занятости.

День защитника Отечества выпадает на пятницу. Что позволяет ему плавно перетекать на субботу и воскресенье. При этом четверг, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на один час. А женский праздник вся страна будет отмечать уже четыре дня. Восьмое марта выпадает на четверг, и чтобы не портить россиянам пятницу, ее тоже сделали выходной. За счет переноса с 6 января. Поэтому на работу нужно будет возвращаться только 12 марта.

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