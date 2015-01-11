В 2017 году активно пополнялась казна Челябинской области

Налогоплательщики, находящиеся на территории Челябинской области, перечислили 214,1 миллиарда рублей налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2017 году. Это на 10,3%, или на 20,1 миллиарда рублей больше показателя 2016 года.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области, в федеральный бюджет перечислено 78,5 миллиарда рублей с приростом к предыдущему году на 9,2% или 6,6 миллиарда рублей. В консолидированный бюджет области направлено 135,6 миллиарда рублей, из них в областной бюджет — 107,5 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований — 28,1 миллиарда рублей.

Основная часть доходов сформирована НДФЛ, которым обеспечено 58,4 миллиарда рублей.

На второй позиции по объему перечислений находится НДС на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ, сложившийся в сумме 56,8 миллиарда рублей. Налога на прибыль перечислено 52,2 миллиарда рублей. Перечисления по группе имущественных налогов сложились в сумме 21,4 миллиарда рублей.

В отраслевой структуре ведущую позицию традиционно заняли платежи обрабатывающих производств, составившие 42,7% всех налоговых поступлений. По сравнению с 2016 годом их платежи выросли на 6,6% и составили 89,9 млрд руб.

Среди обрабатывающих производств 56,3% платежей, или 50,6 миллиарда рублей, перечислены металлургическими предприятиями, объем которых увеличился на 12,1%, или 5,4 миллиарда рублей. Налогоплательщики, занимающиеся производством машин и оборудования, обеспечили 5,9% перечислений, или 5,3 миллиарда рублей, на долю организаций пищевой индустрии пришлось 7,2%, или 6,5 миллиарда рублей.

Перечисления от организаций оптовой и розничной торговли сформировались в размере 24,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 1%.

Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2017 год перечислено 110,1 млрд руб., что на 7,8%, или 8 миллиарда рублей больше 2016 года. Из них в Пенсионный фонд РФ поступило 88,1 млрд руб., страховых взносов на обязательное медицинское страхование — 19,9 миллиарда рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование — 2,1 миллиарда рублей.

http://uralpress.ru/