Злостный неплательщик алиментов из Южноуральска получил реальный срок

В отношении 42-летнего жителя Южноуральска уголовное дело за неуплату алиментов было возбуждено второй раз. Это стало поводом для лишения свободы на три месяца.

В июле прошлого года мужчина был осужден по статье 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов). Его приговорили к шести месяцам обязательных работ. На работу он выходил неделю, после чего посчитал свое исправление завершенным. В ноябре уголовно-исправительная инспекция потребовала в суде ужесточить наказание для алиментщика, после чего неотбытые им исправительные работы были заменены на один месяц и 13 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Согласно закону РФ, мужчина должен был добраться до колонии-поселения самостоятельно, но осужденный так и не добрался до нее. Кроме того, он и в дальнейшем уклонялся от оплаты алиментов. В отношении него возбудили еще одно уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к двум месяцам лишения свободы, но с учетом предыдущего наказания, которое так и не было отбыто, пребывание в колонии продлится три месяца.

Долг мужчины перед 10-летней дочерью составляет 650 тысяч рублей.

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