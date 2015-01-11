Роспотребнадзор опасается ухудшения качества питьевой воды на Южном Урале. Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об усилении надзора и контроля за состоянием водопроводно-канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего паводка 2018 года.

Среди систем водоснабжения, требующих усиления контроля, — водопровод Шершневского водохранилища. На территории Челябинска ухудшение качества воды из Шершней возможно ввиду недостаточной эффективности очистных сооружений. В Копейске, Еманжелинске, Коркино и Сосновском районе — по той же причине и, кроме того, из-за большой протяженности магистрали водопровода и неудовлетворительного состояния разводящих сетей.

Также в период весеннего паводка необходимо усилить контроль качества воды, поступающей потребителям по водопроводам из рек Увелка, Миасс, Ай, озер Сугомак, Аракуль, Чебаркуль, Кисегач, из ряда скважин, в том числе в поймах рек Катав и Силья, из Иремельского, Кичигинского и Брединского водохранилищ, водохранилищ рек Большая Сатка и Малая Сатка (полный перечень проблемных водопроводов — на сайте регионального Роспотребнадзора).

Так, во время весеннего паводка качество питьевой воды ввиду несовершенства систем водоснабжения может ухудшиться для жителей Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска, Троицка, Чебаркуля, Сатки, Южноуральска, Катав-Ивановска, Кусы, Верхнего Уфалея, Ашинского, Сосновского районов и других территорий нашего региона.

Чтобы этого не случилось, Анатолий Семенов рекомендует главам муниципальных образований принять меры по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения в период паводка, обеспечить качество воды, соответствующее гигиеническим нормативам.

Особое внимание, считает Анатолий Семенов, необходимо уделить как раз водопроводам из поверхностных водоисточников, а также водопроводам из подземных источников, расположенных на территориях, подверженных подтоплению.

Кроме того, главный санврач Южного Урала рекомендует чиновникам оценить, насколько при необходимости реален перевод муниципальных образований на резервные источники водоснабжения, а также принять меры по очистке населенных территорий и зон санитарной охраны водоисточников от свалок мусора, снега и льда, обследовать места складирования бытовых и промышленных отходов, навозохранилищ, иловых площадок, скотомогильников, нефтебаз и складов ГСМ.

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