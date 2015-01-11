Дойдет ли до Челябинской области московский снегопад

Москва в минувшие выходные побила все рекорды по снегу. За пару суток здесь выпала месячная норма осадков — такого не было за все время наблюдения за погодой. Вроде бы и красиво, но столица подсчитывает убытки: повалены сотни деревьев, тысячи человек остались без света, на дорогах пробки, а самолеты не могут подняться в небо.

Может ли это буйство повториться в Челябинской области?

НАС СПАСУТ ЮЖНЫЙ ВЕТЕР И ГОРЫ.

Бывалые говорят, что погода приходит к нам из Москвы спустя двое суток.

— Когда дует западный ветер, это правило справедливо. Но сейчас ветер южный и юго-восточный, а значит, погода не повторится, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

По словам синоптика, в Москве отличился южный циклон, который пришел в столицу с Черного моря. Сейчас циклон движется на северо-восток и вряд ли сможет преодолеть Уральские горы. Если он и заденет Урал, то только на севере — в Пермском крае.

Челябинску снегопады масштаба столичных сегодня не угрожают.

ГРЯДУТ СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ.

По прогнозам синоптиков, эта неделя обещает быть скупой на снег. Зато могут снова ударить морозы.

— Январские холода были вызваны сибирским антициклоном. Он отодвинулся от нас на несколько дней, а сейчас приближается снова, — замечает Надежда Ячменева. — Так что в Челябинске и по области будет стоять классическая зима, только без снега.

По данным Гидрометцентра России, который, в отличие от челябинских специалистов, оперирует большими данными и составляет прогноз на неделю, к среде, 7 февраля, в Челябинске потеплеет до — 5 градусов, а потом снова начнется понижение температуры.

В воскресенье, 11 февраля, днем похолодает до — 10 градусов. Ветра в городе почти не будет, но комфортной погоду не назовешь из-за низких ночных температур — всю неделю они обещают держаться в пределах — 20…- 24 градусов.

УРАГАН И ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ.

Богатым на катаклизмы для южноуральцев был 2014 год.

В июне под Миассом пронесся ураган, который повалил около сотни деревьев и напугал участников Ильменского фестиваля. Из-за падения мощных сосен тогда погибли два ребенка, ударом молнии убило женщину. А в октябре по области прошел «ледяной дождь».

Тогда казалось, что коркой льда покрылся весь мир: дороги, деревья, провода, тротуары… В Челябинске не ходил общественный транспорт, задерживались поезда, под тяжестью льда сломались больше тысячи взрослых деревьев, тысячи человек остались без света.

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