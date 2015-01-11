На Таганае молодая туристка упала с горы и получила серьёзную травму

Молодая туристка получила серьёзную травму во время похода на Двуглавую сопку в национальном парке "Таганай". Вниз её спускали с помощью спасателей.

ЧП случилось вчера вечером, 5 февраля. 21-летняя девушка спускалась с горы, как вдруг поскользнулась и покатилась вниз. Самостоятельно остановиться она не смогла и врезалась в дерево. После этого самостоятельно идти она уже не могла. На место вызвали спасателей.

- Прибывшие спасатели зафиксировали у пострадавшей травму таза. Они спустили девушку вниз на носилках, после чего при помощи снегохода транспортировали до города и передали врачам, - рассказали подробнее о происшествии в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

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