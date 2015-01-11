30-летний мужчина вышел из ночного клуба и бесследно пропал

2 февраля 30-летний Дмитрий Кудряков вышел из ночного клуба «Корсар», расположенного в Кыштыме, и с тех пор его никто не видел

Что он делал в кыштымском клубе, не установлено – мужчина живет в поселке Новогорный. Вероятно, приехал отдохнуть, но почему именно в Кыштым?+

Родственники обратились в отдел полиции «Кыштымский», начаты поиски. К сожалению, приметы пропавшего не были предоставлены.

Всех, кто знает что-либо и местонахождении пропавшего, просят сообщить в ОМВД России «Кыштымский» по телефону: 4-46-61 или 02.

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