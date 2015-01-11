Школа, 29 классов и 5 детсадовских групп ушли на карантин на Южном Урале

Роспотребнадзор оценивает ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ как неэпидемическую. Несмотря на это, фиксируется рост количества распространителей инфекции. За прошлую неделю, с 29 января до 4 февраля, зарегистрировано 24 тысячи 654 случая ОРВИ. В связи с этим принято решение об отмене занятий в ряде школ и детских садов, сейчас приостановлен учебный процесс в школе, 29 классах 14 школ области, а также в 5 группах 3 детских садов.

Сезонный рост заболеваемости отмечается в 27 муниципальных образованиях области. В городе Челябинске за 5 неделю зарегистрировано 10 тысяч 353 случая ОРВИ, показатель составил 86,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 2,6% и ниже уровня эпидпорога на 20%.— сообщили сайту «Первый областной» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Отметим, по данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена циркуляцией возбудителей респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Напомним, для жителей региона работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа, в том числе проведению профилактических прививок. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить консультацию с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни по телефону 263-43-66.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/orvi-na-urale/