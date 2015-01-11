Ученый рассказал, откуда прилетел Челябинский метеорит

Возраст вещества, из которого состоит Челябинский метеорит, составляет около 4,5 млрд лет. Оно является ровесником Солнечной системы. Об этом сообщил ведущий российский эксперт по метеоритам, руководитель метеоритной лаборатории УрФУ Виктор Гроховский.

Ученый рассказал, что за 4 млрд лет с метеоритом много чего произошло. В частности, родительское тело метеоритов когда-то давно столкнулось с каким-то объектом и попало с расплавленный металл. Вследствие этого возникли светлое и темное вещество.

По словам Виктора Гроховского, около 30 млн лет назад после удара Челябинский метеорит отделился от родительского тела. После этого он находился в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. В какой-то момент метеорит оказался на орбите семейства астероидов Apollo.

Отмечается, что до столкновения с Землей в диаметре метеорит достигал 19 метров. Однако 99% этого небесного тела сгорела, когда оно вошло в атмосферу Земли.

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