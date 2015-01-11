Челябинское УФАС заподозрило федеральные аптечные сети в занижении цен

В Челябинское УФАС поступили жалобы на действия крупных аптечных сетей, которые занижают цены на лекарства, продавая их ниже себестоимости

В 2017 году поступило четыре обращения с жалобами на недобросовестное поведение аптечных сетей в Челябинской области. Речь идет о сетях «Живика», «Вита», «Аптека от склада». По мнению специалистов ведомства, в действиях сетей есть признаки недобросовестной конкуренции.

«Заявители жалуются на федеральные сети, которые для завоевания потребителей ведут недобросовестную ценовую политику. В качестве рекламы они указывают, что предоставляют большие скидки на определенную группу товаров, но когда покупатель приходит в аптеку, препаратов не бывает в наличии. Еще одна проблема – продажа лекарств ниже себестоимости, то есть ниже цен, установленных заводом-изготовителем. Как только сети завоевывают определенную долю рынка, они начинают повышать цены», – уточнила замруководителя УФАС Елена Рысева.+

Сейчас антимонопольщики изучают ситуацию на рынках других регионов, отправляя запросы в аптечные сети, Минздрав и ФАС России.

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