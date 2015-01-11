Представители президента РФ срочно едут в Челябинск из-за смога

Представители комитета по общественному контролю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский и Сергей Цыпленков, сегодня, 8 февраля, приедут в Челябинск, чтобы оценить масштабы горения коркинского угольного разреза.

Правозащитники хотят лично побывать на самой большой рукотворной яме в Евразии, пообщаться с жителями и чиновниками.+

Кроме того, представители президента примут участие в экологическом «круглом столе», который состоится на базе Челябинского Дома ученых. Приглашенные сюда ученые выскажут свою точку зрения о качестве атмосферного воздуха в Челябинске и предложат способы борьбы с проблемой.

Ранее, Засурский и Цыпленков уже бывали в Челябинске на заседании рабочей группы по Томинскому ГОКу, изучали проблемы Коркино и поселка Роза, встречались с южноуральскими общественниками.

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