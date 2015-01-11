На какое место попали детсады Челябинской области в национальном рейтинге

Пять лет назад в России ввели стандарты для детских садиков по аналогии с федеральным стандартом для школ.

В прошлом году Институт изучения детства, семьи и воспитания РАН проверил, как их исполняют. Опросили заведующих разных садиков по всей России и составили сводный рейтинг.

— Мы учитывали организацию работы садика, уровень педагогов и дополнительные услуги, — говорят в Институте. — В опросе приняли участие 57 регионов России, включая Крым. Но представлены территории неравномерно. Почти две тысячи садиков отвечали на вопросы в Московской области, а от некоторых регионов мы получили всего по две-три анкеты.

Но итоговая картина все-таки нарисована и она — неутешительна.

ПЯТЕРОК НЕТ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Аналитики пришли к выводу, что ни один из опрошенных детских садов не достоин оценок «отлично» и «хорошо», то есть не соответствует федеральным стандартам хотя бы наполовину.

Почти все садики из Челябинской области — а опрошено меньше 300 садов из полутора тысяч — получили оценку «удовлетворительно». То есть соответствуют федеральным стандартам на 25−50%.

Наиболее высокие показатели оказались у детсадов Санкт-Петербурга, Красноярского и Ставропольского края. Мы соседствуем с Липецкой областью и Свердловской.

Самые низкие показатели у Республики Карелия.

Если изучать рейтинг садов по отдельным параметрам, то ситуация уже не так однозначна.

Все детсады, опрошенные в Челябинской области, за исключением одного, получили самый низкий бал за подготовку кадрового состава. Лишь 70% дошкольных заведений у нас предлагают воспитанникам дополнительные услуги.

Но условия в садиках более или менее неплохие: каждый четвертый садик получил «хорошо», то есть он соответствует федеральном ГОСТу на 50−75%. Хотя большинство садиков — только на «троечку».

НЕ ХВАТАЕТ ПСИХОЛОГОВ И БЕСПЛАТНЫХ КРУЖКОВ.

— В целом по России ситуация с качеством дошкольного образования далека от положительной, особенно по направлению «дополнительные услуги» и «кадры», — делают вывод аналитики из Института изучения детства, семьи и воспитания РАН.

К тревожным факторам аналитики относят дефицит детских психологов. В садах мало кружков и дополнительных медицинских услуг: массаж и физиопроцедуры.

Многие садики в прошлом году получали замечания со стороны пожарных и санитарных врачей. Бассейн и зимний сад есть только в каждом десятом садике, а группы круглосуточно пребывания только в двух садах из ста.

В разряд позитивных попали следующие моменты. Территория почти всех детсадов огорожена. В садах активно используют компьютеры. В штате много воспитателей с высшим образованием, сотрудники часто проходят переподготовку. Многие детсады имеют в штате медсестер.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.

«Эти результаты нельзя назвать объективными».

— Челябинская область не вошла в число пилотных регионов, где данный опрос проводили в массовом порядке, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск Елена Коузова, первый заместитель министра образования региона.

Кто хотел от нас, то и принял участие в составлении рейтинга. Поэтому для нас результаты нельзя назвать объективными. Федеральные государственные стандарты сегодня реализуют все дошкольные организации области, это требование закона. Да, есть садики, «упакованные» по полной программе. Родители высоко оценивают их внешний вид. Но это не означает, что в других, где, к примеру, нет того же бассейна, детей воспитывают хуже.

Ключевой момент в садике — педагоги. А у нас они все прошли обучение. Более половины имеют высшее образование, остальные — среднее специальное. Отбор педагогов в садики жесткий. Надеюсь, в следующем году мы примем участие в таком опросе массово и покажем другой результат.

КСТАТИ.

Более объективный рейтинг можно найти на сайте www.bus.gov.ru. Там указано место садика среди других. А еще там можно поставить свою оценку садику.

https://www.chel.kp.ru/