Плюсовые температуры пришли на Южный Урал

Погода в Челябинской области продолжает удивлять своей переменчивостью. Сегодня, 8 февраля, жителей региона ожидает повышение температуры до положительных показателей. Потепление, по прогнозам синоптиков, придется на дневное время.

Погода в Челябинской области продолжает удивлять своей переменчивостью. Сегодня, 8 февраля, жителей региона ожидает повышение температуры до положительных показателей. Потепление, по прогнозам синоптиков, придется на дневное время.

Отметим, что жителей южноуральской столицы не ожидают такие кардинальные температурные перепады. В ближайшие дни ночные температуры будут держаться на отметке около минус 20 градусов, а дневные — около минус 8 градусов. Осадков и появления солнца не ожидается.

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