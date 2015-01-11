Плюсовые температуры пришли на Южный Урал

Погода в Челябинской области продолжает удивлять своей переменчивостью. Сегодня, 8 февраля, жителей региона ожидает повышение температуры до положительных показателей. Потепление, по прогнозам синоптиков, придется на дневное время.
Погода в Челябинской области продолжает удивлять своей переменчивостью. Сегодня, 8 февраля, жителей региона ожидает повышение температуры до положительных показателей. Потепление, по прогнозам синоптиков, придется на дневное время.
Отметим, что жителей южноуральской столицы не ожидают такие кардинальные температурные перепады. В ближайшие дни ночные температуры будут держаться на отметке около минус 20 градусов, а дневные — около минус 8 градусов. Осадков и появления солнца не ожидается.
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Ключевые теги: Южный Урал, погода.
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