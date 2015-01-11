Квадрокоптер и 26 камер: Кубок мира по фристайлу на Южном Урале покажет «Матч ТВ»

Этап Кубка мира по фристайлу в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минспорта Ксения Клепинина.

— Представители главного спортивного канала страны уже проинспектировали горнолыжный курорт и обсудили детали производства телевизионного сигнала, — уточнила Ксения Клепинина. — Чтобы грамотно выстроить процесс трансляции, группа выбрала наиболее подходящие точки для размещения телекамер.

— Производить международный телевизионный сигнал будет передвижная телевизионная станция формата высокой четкости с уникальным и высокотехнологичным оборудованием, — рассказал главный оператор-постановщик спортивных трансляций «Матч ТВ» Пётр Дмитриев. — Эта станция позволяет выполнять задачи любой сложности в области создания мультимедийной продукции. В производстве задействуют 26 телевизионных камер формата HD, специальную операторскую технику, автомобили управления специальной операторской техникой и квадрокоптер. Готовиться к трансляции начнут с 25 февраля, в организации поучаствуют более 70 человек. Всё сделают на высшем уровне, чтобы зрители могли погрузиться в атмосферу соревнований.

3 и 4 марта в Миассе пройдут сразу два этапа Кубка мира по фристайлу. Спортсмены начнут съезжаться на Южный Урал 27 февраля, сразу после Олимпиады в Корее. Четыре дня ски-кроссмены потратят на тренировки. 2 марта пройдут квалификационные заезды.

Цена билетов на Кубок мира варьируется от 100 до 700 рублей в зависимости от категории. Детский билет стоит 100 рублей, ВИП-билеты — 3500 рублей. Купить их можно в кассах ГЛК «Солнечная долина» и на сайте Kassy.ru.

Добраться до курорта южноуральские болельщики могут с помощью мультимодального маршрута. Электропоезд, в котором предусмотрено место для перевозки спортинвентаря, курсирует между Челябинском и Миассом по выходным и праздникам на протяжении всего горнолыжного сезона — до 1 апреля 2018 года.

http://chelyabinsk.74.ru