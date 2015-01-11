Южноуральцев просят быть внимательными к подаркам – в область попали зараженные «Золотые рыбки»

Жителей Челябинской области призывают быть более внимательными к цветочным подаркам - в регион завезли зараженные опасными карантинными вредителями горшечные нематантусы «Золотая рыбка» из Нидерландов. Они прибыли на Южный Урал из Санкт-Петербурга.

У нематантуса лепестки срастаются внутрь, образуя цветок, похожий по форме на золотую рыбку. За это он и получил такое оригинальное название.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, в феврале в Челябинск привезли на автомобиле 2712 горшечных растений нематантус, на некоторых растениях сотрудники ведомства обнаружили вредителя с подозрением на карантинный - трипса. Образец был отправлен на экспертизу. Энтомологи подтвердили: это западный (калифорнийский) цветочный трипс, опасный карантинный вредитель.

Если трипс появится в квартире, то он погубит все имеющиеся цветы. Южноуральцев призывают быть внимательными при получении цветочного подарка. «Просто потрясите цветы над белым листом бумаги. Если трипс есть, он обязательно выпадет. Тогда лучше избавиться от зараженных цветов», - рекомендовали в Россельхознадзоре.

Государственный инспектор отдела надзора за обеспечением карантина растений выдал предписание - уничтожить зараженную подкарантинную продукцию. И 6 февраля грузополучатель собственноручно сжег шесть зараженных горшочков с «Золотой рыбкой».

В 2017 году было уничтожено 300 срезов живых цветов, привезенных из Чувашии.

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