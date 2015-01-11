Ольге Фаткулиной повторно отказано в допуске на Олимпиаду

Сегодня, 9 февраля, в 5.20 (мск) CAS опубликовал решение по апелляциям 47 россиян, обжаловавших решение МОК не приглашать их на Игры, несмотря на оправдание в нарушениях антидопинговых правил.
Суд отклонил жалобы спортсменов и тренеров. В Пхенчхане они не выступят. Среди тех, кто не поедет на Олимпиаду – южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина.+
«Процедура допуска не была дискриминацией или наказанием для спортсменов. Комиссия МОК не допустила никаких нарушений», – говорится в решении.
Напомним, ранее 1 февраля 2018 года CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, заподозренных в нарушении антидопинговых правил. Реабилитированной Ольге Фаткулиной вернули ее серебряную медаль, завоеванную на 500-метровке в Сочи.
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