Жители Кыштыма мечтают о дельфинарии и крокодиле

В пятницу, 9 февраля, пункты сбора заявок по выбору общественных территорий в Кыштыме, которые будут облагорожены в ближайшие пять лет по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды», будут работать последний день.

Многие кыштымцы мечтают о восстановлении городского сада имени А. С. Пушкина и приведении в порядок берегов реки Кыштымки от улицы Республики до физкультурно-спортивного комплекса. Были также предложения вернуть к жизни чугунный фонтан от Белого дома в центральную часть города.

9 января в соцсети «В Контакте» было запущено интернет-голосование. За месяц в нём приняли участие почти 1200 человек. Более половины из них проголосовали за возрождение городского сада.

Уже месяц в администрации округа работает горячая линия. На такую форму диалога отозвались всего десять человек. И тогда было принято решение открыть дополнительные пункты по сбору предложений.

Неделю назад специальные тумбы появились в МФЦ, библиотеке имени Б. Е. Швейкина, а также в торговых комплексах «Радуга» и «Квартал». Ежедневно с 16 до 18 часов возле этих тумб дежурят волонтёры.

За первые три дня было собрано около 800 предложений. В лидерах – парки и скверы. Также многие желают видеть в городе больше фонтанов. Есть и те, кто просит обустроить велодорожки, трассу для катания на скейтборде, тропинки для скандинавской ходьбы и открыть кафе-мороженое, лодочную станцию и аттракционы.

Кто-то предложил установить в детском парке памятник крокодилу Гене. Надеются кыштымцы и на восстановление на улице Садовой вышки для прыжков в воду, и на появление бассейна в городском пруду, и даже на строительство дельфинария, планетария и появление прокатного пункта гироскутеров.

Со следующей недели Общественный совет Кыштымского округа приступит к изучению всех поступивших предложений. Те объекты, которые чаще всего называли жители нашего города, войдут в итоговое рейтинговое голосование. Сколько их будет, пока неизвестно. Интрига будет раскрыта в конце февраля – к тому моменту должны быть готовы дизайн-проекты территорий, набравших наибольшее количество голосов.

Окончательно определить лидера Кыштым сможет после рейтингового голосования, которое состоится 18 марта.

Отдать свой голос за ту или иную общественную территорию кыштымцы смогут в соседнем с избирательным участком помещении. Причём в выборе места, которое в ближайшее время может преобразиться, могут участвовать даже школьники от 14 лет.

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