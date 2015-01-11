Внимание! Уважаемые автовладельцы!

Уважаемые автовладельцы! Обращаем Ваше внимание на то, что в РЭО ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области изменился график работы в части получения государственной услуги по регистрации автомототранспортных и прицепов к ним.
Стала доступной для электронной записи через портал «Госуслуги.ру» и суббота!
С 08:30 до 16:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов)
Ключевые теги: ГИБДД информирует.
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