Власти Челябинской области помогут инвесторам на новых ТОР

Правительство Челябинской области поможет реализовать инвестиционные проекты на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР), которые были созданы в закрытых городах Озерске и Снежинске.

К старту готово порядка 15 проектов, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

«Там в сумме не менее 15 проектов, готовых к реализации. Речь идет о ядерной медицине, производстве электрооборудования для малой энергетики и других отраслях. Правительство Челябинской области поможет в полной мере использовать новые возможности для привлечения инвестиций, создания новых производств с высококвалифицированными рабочими местами, с достойной зарплатой и гарантированным соцпакетом. Все этапы этого процесса мы будем контролировать, а также продолжим работу с целью получения статуса территории опережающего социально-экономического развития другими моногородами Челябинской области», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе губернатора добавили, что в Снежинске планируется создание центра ядерной медицины и организация производства электрооборудования для малой энергетики. В Озерске планируется реализовать проект регионального центра облучательных технологий и производства металлообрабатывающего оборудования. На площадке «Новогорный» — открыть производства изделий из углеграфитовых материалов, биостимуляторов роста растений и кормовых добавок для животных и птиц, интеллектуальных рукавов для восстановления трубопроводных сетей, порошков металлических сплавов методом газового распыления и реализовать еще ряд проектов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о создании в трех закрытых городах на Урале и в Сибири ТОР: «Железногорск» (Красноярский край), «Озерск» и «Снежинск» (Челябинская область). Соответствующие документы опубликованы в пятницу на сайте кабмина.

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