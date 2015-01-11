Челябинская область и Российское историческое общество подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подписали соглашение о сотрудничестве.

«Необходимы широкие просветительские проекты, идеи, которые могли бы служить объединяющим началом. Считаю, что Российское историческое общество способно выступить координатором и идеологом этой большой работы», – отметил Борис Дубровский.

По мнению главы региона, соглашение поможет эффективно выстроить просветительскую политику.

Также Борис Дубровский анонсировал создание в Сатке многофункционального центра культуры, образования «Строганов-центра» и проведение «Строгановских чтений». Город неслучайно был выбран для реализации проекта МФЦ культуры. В последние годы Сатка показала преемственность культурных традиций: здесь проходят выставки Государственного Русского музея, выступления звезд Большого и Мариинского театров, известнейших исполнителей из Франции и Италии. Проведены международный фестиваль стрит-арта, биеннале современного искусства, научно-практические конференции. «Строганов-центр» должен объединить все инициативы в едином пространстве и стать местом притяжения и развития не только региональной, но общероссийской культуры. +

Напомним, в 2017 Челябинская область подписала соглашения о сотрудничестве с Московским Кремлем, Президентской библиотекой и Большим театром.

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