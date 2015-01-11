На Южный Урал надвигаются «Сретенские морозы»

В Челябинской области вновь отмечается похолодание. В ночные часы по региону температура воздуха достигнет -28 градусов мороза.

В ночь на понедельник, 12 февраля, в Челябинской области ожидается -16,-21, в низинах похолодает до -23,-28, а вот на севере ощутимо теплее — до -8 градусов опустится температура воздуха. Днем по области прогнозируют -7,-12, в низинах — до -16 градусов.

В Челябинске в понедельник ночью 12 февраля ожидается -13,-15, днем потеплеет до -5,-7 градусов.

Согласно народным приметам, с 12 по 19 февраля устанавливаются Сретенские морозы. Но при этом отмечаются они редко — 1 раз в 16 лет, повторяемость их 6% — это 7 случаев за 114 лет. Самый холодный день был зафиксирован в 1951 году, тогда мороз достиг -37 градусов.

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