Итоги рейдов ГИБДД

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 10 февраля 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД было проведено рейдовое мероприятие по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права на управление транспортным средством.

За период проведения данных мероприятий было проверено 136 водителей транспортных средств. Из них выявлен один водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, а также один водитель, не имеющий права на управление транспортом.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Порядок сдачи водительского удостоверения лицом, лишенным права управления, и правовые последствия в случае его не сдачи.

В соответствии с положением статьи 32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида осуществляется путем изъятия водительского удостоверения или удостоверения тракториста-машиниста.

Статьей 32.7 КоАП РФ регламентирован порядок исчисления срока лишения специального права. Так, течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права. В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы(водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста), в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения или иных документов, либо отсутствия заявления лица об утрате указанных документов, срок лишения специального права прерывается. Течение срока лишения специального права начинается со дня сдачи лицом, либо изъятия у него соответствующего удостоверения или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.